محافظ بني سويف يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"بمكتبه اليوم"، وفي حضور السيد " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، عدداً من الضيوف والمدعوين لحضور مؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية ، و كان في مقدمة الضيوف :الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، ونائبه الدكتور محمد التوني ، بجانب نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد.

كما استقبل المحافظ عددا من الضيوف المشاركين في المؤتمر منهم: الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، اللواء عمروعبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، ،الدكتور هشام الهلباوي مساعدالوزيرة للمشروعات القومية والتنمية الريفية "نائباً عن وزيرة التنمية المحلية"، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً عن وزير الزراعة"،السيدة ريجانا كولمان،مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،السيد لوكا إيطر،رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل الاتحاد الأوروبي

وتضمنت قائمة المدعوين :الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،المهندس أشرف الجزايرلي،رئيس غرفة الصناعات الغذائية،الأستاذ عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة فريدال، الدكتور حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكام

ومن المقرر أن يصطحب محافظ بني سويف المدعوين وضيوف المحافظة إلى نادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل ، لحضور الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ،والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"،ووزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،