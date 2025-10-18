قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني
القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أمراض تمنع أصحابها من السفر لأداء فريضة الحج.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"بمكتبه اليوم"، وفي حضور السيد " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، عدداً من الضيوف والمدعوين لحضور مؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية ، و كان في مقدمة الضيوف :الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، ونائبه الدكتور محمد التوني ، بجانب نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد.

كما استقبل المحافظ عددا من الضيوف المشاركين في المؤتمر منهم: الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، اللواء عمروعبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، ،الدكتور هشام الهلباوي مساعدالوزيرة للمشروعات القومية والتنمية الريفية "نائباً عن وزيرة التنمية المحلية"، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً عن وزير الزراعة"،السيدة ريجانا كولمان،مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،السيد لوكا إيطر،رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل الاتحاد الأوروبي

وتضمنت قائمة المدعوين :الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،المهندس أشرف الجزايرلي،رئيس غرفة الصناعات الغذائية،الأستاذ عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة فريدال، الدكتور حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكام

ومن المقرر أن يصطحب محافظ بني سويف المدعوين وضيوف المحافظة  إلى نادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل  ، لحضور الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ،والذي تستضيفه  المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"،ووزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،

محافظة بني سويف بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيلها من كاف

بتروجت

بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري

الزمالك

رسميا.. كاف يخطر الزمالك بتأجيل انطلاق مباراة ديكيداها لمدة ساعة

بالصور

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد