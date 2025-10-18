بعد قليل .. افتتاح مهرجان بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

تنطلق بعد قليل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ،والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، على مدار يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر 2025 ، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء

وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية:من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،و الاتحاد الأوروبي (EU)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ،ومشروع الابتكار الزراعي بوزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية معهد التخطيط القومي،والهيئة القومية لسلامة الغذاء

تتضمن فعاليات المؤتمر عقد جلسات ومحاضرات علمية، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأهم المعوقات التي تواجه القطاع