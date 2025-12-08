ردي كان بيئة.. إيمي سمير غانم تعلق على منتقدي إطلالتها الأخيرة

علقت الفنانة إيمى سمير غانم على منتقدى إطلالات الفنانين بشكل دائم ، خاصة بعد ردها على مصممة ازياء انتقدت اطلالتها الأخير فى مهرجان البحر الأحمر.

وقالت إيمى سمير غانم خلال لقائها مع et بالعربي ، “انا بزعل اوى لأنهم مش بيبقوا فاهمين ان الشخص فرحان ان هو شكله حلو وعامل مجهود عشان يطلع بشكل مختلف وانا دايما بلبس اسود واليوم اللى ألبس فيه فوشيا واحدة تقولى اللون مش مناسب خالص ولا الشكل والإطلالة ، مين هى دى وكمان لقيتها بتنتقد فى ياسمين صبري وياسمين قمر اصلا وانقديني لو انا عملت دور مش عاجبك او لبست لبس غريب لكن انا لابسة فستان عادى واديها اخدت اللى فى النصيب ”.

واستكملت ايمي: “كان ردي بصراحة بيئة لكن كنت مضطرة انى ارد وانا بس اللى كدة لان دنيا اختى استحالة ترد وبتقولي عيب بس انا لازم ارد غصب عني ”.

وعلقت الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنها لا صحة لها.

وقالت إيمي "في صفحة غير مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، وكنت نفسي أرسل رسالة أسألهم ليه؟ والراجل قاعد في البيت عادي بيتفرج على نتفليكس. كل هذا كلام غير حقيقي، الناس بتحب تنشر إشاعات، وإحنا متعودين".

مسلسل عقبال عندكوا

وشاركت ايمي سمير غانم فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “عقبال عندكوا” الذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.