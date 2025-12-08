قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم
حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
فن وثقافة

ردي كان بيئة.. إيمي سمير غانم تعلق على منتقدي إطلالتها الأخيرة

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
تقى الجيزاوي

علقت الفنانة إيمى سمير غانم على منتقدى إطلالات الفنانين بشكل دائم ، خاصة بعد ردها على مصممة ازياء انتقدت اطلالتها الأخير فى مهرجان البحر الأحمر.

وقالت إيمى سمير غانم خلال لقائها مع et بالعربي ، “انا بزعل اوى لأنهم مش بيبقوا فاهمين ان الشخص فرحان ان هو شكله حلو وعامل مجهود عشان يطلع بشكل مختلف وانا دايما بلبس اسود واليوم اللى ألبس فيه فوشيا واحدة تقولى اللون مش مناسب خالص ولا الشكل والإطلالة ، مين هى دى وكمان لقيتها بتنتقد فى ياسمين صبري وياسمين قمر اصلا وانقديني لو انا عملت دور مش عاجبك او لبست لبس غريب لكن انا لابسة فستان عادى واديها اخدت اللى فى النصيب ”.

واستكملت ايمي: “كان ردي بصراحة بيئة لكن كنت مضطرة انى ارد وانا بس اللى كدة لان دنيا اختى استحالة ترد وبتقولي عيب بس انا لازم ارد غصب عني ”.

وعلقت الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنها لا صحة لها.

وقالت إيمي "في صفحة غير مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، وكنت نفسي أرسل رسالة أسألهم ليه؟ والراجل قاعد في البيت عادي بيتفرج على نتفليكس. كل هذا كلام غير حقيقي، الناس بتحب تنشر إشاعات، وإحنا متعودين".

مسلسل عقبال عندكوا

وشاركت ايمي سمير غانم فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “عقبال عندكوا” الذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

