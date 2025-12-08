قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدس بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري بالقليوبية.. صور

إبراهيم الهواري

شهد الطريق الدائري بمنطقة باسوس بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل “جامبو” بسيارتين ربع نقل مما أسفر عن وقوع 3 إصابات خطيرة وتحطم المركبات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة باسوس وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تحركت قوات الأمن والمرور بمحيط الواقعة لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس المركبات.
كما قامت الأجهزة الأمنية باصطحاب قائدي السيارات إلى قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

