إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري بالقليوبية.. صور

شهد الطريق الدائري بمنطقة باسوس بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل “جامبو” بسيارتين ربع نقل مما أسفر عن وقوع 3 إصابات خطيرة وتحطم المركبات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة باسوس وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تحركت قوات الأمن والمرور بمحيط الواقعة لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس المركبات.

كما قامت الأجهزة الأمنية باصطحاب قائدي السيارات إلى قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.