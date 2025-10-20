اجتماع لمناقشة آليات تحديد مقابل الانتفاع لوحدات ممشى كورنيش بني سويف

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اجتماعًا اليوم، ضمن سلسلة اجتماعاته باللجنة المختصة بتحديد مقابل الانتفاع لوحدات ممشى كورنيش النيل.

وذلك ضمن خطة المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق الاستفادة من المشروع.

وخلال الاجتماع استكمل السكرتير العام المساعد المناقشات المتعلقة بآليات وضوابط تحديد مقابل حق الانتقاع للمنتفعين الذين سبق التعاقد معهم على تلك الوحدات، ولإعادة النظر في تقييم وتقدير سعر المتر لكل وحدة "على حدة"، مع مراعاة كافة المعايير المتعلقة بالمساحات الداخلية والمُستغلة خارج الوحدة وموقعها، مع مراعاة القيمة السوقية والأسعار الاسترشادية للوحدات والحالات المناظرة

وحضر الاجتماع نائب رئيس المدينة وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة:الشؤون المالية والإدارية، الأملاك، التخطيط العمراني، التعاقدات الحكومية ، الشؤون الإدارية ، المخازن، بجانب مسؤولى الإسكان والضرائب العقارية وحماية النيل وشركتي كهرباء بني سويف ومياه الشرب والصرف الصحي والإيرادات بالوحدة المحلية