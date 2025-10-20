انطلاق البرنامج التدريبي رعاية الحالات الحرجة والطوارئ بتمريض بني سويف

أعلن الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "رعاية الحالات الحرجة والطوارئ" والمُخصص لهيئة التمريض بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والذي تنظمه كلية التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض، والدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وذلك بحضور الدكتورة شيرين السيد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسلام مختار رئيس قسم تمريض الحالات الحرجة، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض الحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور طارق أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع الحالات الحرجة والطوارئ وفق أحدث البروتوكولات العلمية والمهنية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويُعقد البرنامج التدريبي على مدار شهرين، بواقع يومين أسبوعيا (الخميس والسبت)، بإجمالي عدد 8 أيام تدريبية، فى كل يوم تدريبى عدد ٢٥ من أفراد هيئه التمريض ويستهدف تدريب عدد (200) من أفراد هيئة التمريض من الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجيه.

وخلال فعاليات اليوم الأول تم تدريب المشاركين على مهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الصدمة، حيث تم شرح المحاضرات بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.