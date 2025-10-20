قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي رعاية الحالات الحرجة والطوارئ بتمريض بني سويف

كلية تمريض بني سويف
كلية تمريض بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي  "رعاية الحالات الحرجة والطوارئ" والمُخصص لهيئة التمريض بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والذي تنظمه كلية التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض، والدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وذلك بحضور  الدكتورة شيرين السيد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسلام مختار رئيس  قسم تمريض الحالات الحرجة، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض الحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور طارق أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع الحالات الحرجة والطوارئ وفق أحدث البروتوكولات العلمية والمهنية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويُعقد البرنامج التدريبي على مدار شهرين، بواقع يومين أسبوعيا (الخميس والسبت)، بإجمالي عدد 8 أيام تدريبية، فى كل يوم تدريبى عدد ٢٥ من أفراد هيئه التمريض  ويستهدف تدريب عدد (200) من أفراد هيئة التمريض من  الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجيه.

وخلال فعاليات اليوم الأول تم تدريب المشاركين على مهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الصدمة،   حيث تم شرح المحاضرات بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

الإحصاء المصري

بيانات عالية الجودة لفائدة الجميع.. مصر تشارك في اليوم العالمي للإحصاء

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد