سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تاجر عملة.. القبض على شخص غسل 70 مليون جنيه

مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مكافحة جرائم الأموال العامة غسـل 70 مليون جنيه تاجر عملة النقد الأجنبى

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإحسان يقتضي أن يؤدي كل منا واجبه على أكمل وجه

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

