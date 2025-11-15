قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
مفاجأة.. رونالدو قد يغيب عن افتتاحية المونديال| تفاصيل
وزير الخارجية: اتفاق شرم الشيخ يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صدمة فراق على رحيل مهندس الإسكندرية| أصدقاء الضحية: عبدالله أب لطفلين ومحب لأسرته وبار بوالديه

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه
أحمد العيسوي

في ظل الصدمة التي ما زالت تعيشها الإسكندرية بعد مصرع المهندس الشاب عبدالله أحمد محمد الحمصاني، تتوالى شهادات المقربين لتكشف جانبًا إنسانيًا عميقًا عن شخصية المجني عليه، وتسلّط الضوء على محبة الناس له، وعلى العلاقة التي جمعته بالمتهم قبل أن تتحول إلى مأساة غير متوقعة.

صداقة قديمة انتهت بخلافات ومأساة

وقال أحد أصدقاء المجني عليه، رفض ذكر اسمه لـ “صدى البلد” - إن الجاني كان صديقًا مقرّبًا لعبدالله، لكن بعض الخلافات التي نشبت بينهما منذ فترة أدت إلى توتر العلاقة، قبل أن تتطور الأحداث بشكل صادم إلى وقوع الجريمة.

وأضاف: “ما شفت ولا هشوف إنسان زي عبدالله.. كان قمة في الأدب والأخلاق والسلوك، محبًّا للناس، ومخلصًا في كل تعاملاته.”

وأشار الصديق إلى أن عبدالله لم يكن مجرد مهندس ناجح، بل كان شخصية يُجمع الجميع على احترامها، وأن فقدانه شكّل صدمة واسعة بين عائلته وأصدقائه وكل من تعامل معه.

سيرة شاب خلوق ومحبوب

وأكد الصديق، أن عبدالله أحمد محمد الحمصاني كان خريج قسم البتروكيماويات بكلية الهندسة جامعة فاروس، ويعمل في وكالة سيارات شهيرة، وتميّز في عمله بإخلاصه واحترافيته.

وأضاف أنه كان متزوجًا وأبًا لطفلين هما سليم وتميم، وكان يُعرف بحنانه وعطفه على أسرته ووالديه، وبأنه شخص بارّ وهادئ الطباع لا يحمل ضغينة لأحد.

وقال الصديق بحزن واضح: “عبدالله كان مثالًا يُحتذى به.. كان قريبًا من الجميع، ودائم الابتسامة، ووجوده كان بركة في حياة كل من عرفه.”

وبين شهادات محبيه وأفراد عائلته، تتجلى صورة شاب خلوق ومحبوب، كان يحلم بحياة مستقرة مع أسرته قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي على يد صديق سابق.

ورغم قسوة الفراق، يبقى ذكر عبدالله حاضرًا في قلوب من عرفوه، نموذجًا للطيبة والأخلاق، بينما ينتظر الجميع أن تأخذ العدالة مجراها وتُقتص لروحه البريئة.

الإسكندرية الشاب أحمد الأدب المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء

تصل لـ 4 ساعات.. قطع الكهرباء غدا عن عدة مناطق في مدينة مرسي مطروح

قافلة طبيةبمطروح

قافلة طبية مجانية متكاملة لمدة 4 أيام في مطروح

صورة أرشيفية

إزالة 39 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد بالغربية

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد