فن وثقافة

الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية

يارا أمين

حرص الدكتور سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير في طريق العين السخنة.

وكتب سامح سعد على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “اشكر كل من تواصل معي او حاول التواصل ليطمئن علي شقيقي احمد سعد، الحادثة كانت مريعة لكن الحمد لله احمد سيكون بخير بفضل الله وكرمه . دعواتكم”.

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني ، أن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وأكدت زوجة أحمد سعد أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

