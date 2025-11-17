مسلسل لينك الحلقة 25.. بكر يساعد جارته يسرية لنقل حفيدها إلى مصحة إدمان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "لينك" العديد من التطورات، حيث بدأت الحلقة بالكشف عن معاناة سعد (أحمد صيام) من السرطان، ويخفى الأمر عن زوجته وجيرانه وأصدقائه، وفي المقابل، يكتشف بكر (سيد رجب) إدمان علاء، حفيد يسرية (ميمي جمال)، ما يدفعه للذهاب إليها برفقة أسماء (رانيا يوسف) لمساعدتها في إنقاذ حفيدها.

ورغم رفض يسرية لفكرة دخول حفيدها مصحة علاج الإدمان خوفاً من الفضيحة، إلا أنها ترضخ للأمر، وتزداد الأزمة تعقيداً مع وصول والد علاء إلى منزل يسرية واعتراضه على إدخال ابنه المصحة، مفضّلًا حبسه لدى عائلته، إلا أن بكر يتمكن من إقناعه على انفراد بأن العلاج هو الحل الأمثل، ليتم في النهاية اصطحاب علاء إلى مركز علاج الإدمان.

وعلى جانب آخر، يعترف إياد (محمود ياسين جونيور) لـ سلمى (لينا صوفيا) بإعجابه الشديد بها ورغبته في الزواج منها، لكنها تصارحه بأنها لا تبادله نفس المشاعر، وعلى الصعيد المهني، يقع إياد ضحية خيانة صديقه وائل، بعدما أعطى معتصم (هيثم نبيل) وزكي فلاشة تضم فيديو يدين إياد بأنه المسؤول عن تعطيل بصمة الشركة في وقت سابق

معتصم يبتز إياد بالفيديو ويهدده بإيصاله لرئيس مجلس الإدارة، خاصة في ظل تحقيقات السرقة وحرمان الموظفين من الزيادات السنوية، كما عرض عليه مبلغ نصف مليون جنيه مقابل السكوت، لكن إياد يقلب الطاولة عليهما، فيسجل اعترافهما، ثم يقدم الأدلة لرئيس مجلس الإدارة، ويقدم استقالته ليتفرغ لإطلاق مشروعه الخاص.

على الجانب العاطفي، يعود زياد لمنزل سلمى ويعتذر لها عن تصرفاته السابقة، ويعترف بحبه لها أمام والدتها أسما، أما رحمة (آية عبد الرازق) فتقرر إنهاء علاقتها بخالد نهائياً وفسخ زواجهما العرفي، بعدما حسمت قرارها بعدم رغبتها في الإنجاب أو استكمال حياتهما معاً.

وتختتم الحلقة بمشهد مؤثر حين يعلم بكر من ابنه زياد بحقيقة مرض سعد، فيذهب إليه ويواجهه، ليتفاجأ بأن صديقه يخفي عنه إصابته بالسرطان، مؤكدًا أن المرض له تاريخ طويل داخل عائلته، وأنه يرفض الخضوع لأي علاج، يدخل بكر في نوبة بكاء مؤثرة خوفًا من فقدان صديقه المقرب، بينما يصر سعد على موقفه ورفضه للعلاج.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC فى تمام الساعة 7 مساء، مع إعادة أولى فى الساعة 2 صباحاً والثانية فى الساعة 9:30 صباحاً، كما يُعرض على قناة DMC دراما فى الساعة 11 مساءً، وتعاد حلقاته في الساعة 7 صباحاً و4:30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

