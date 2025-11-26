الرئيس السيسي عن انتخابات النواب: تدخلنا كان بمثابة فيتو واللي بيحصل مش عاجبني

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيامه بالإعلان عن بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وقال عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، :" تدخلنا اللي عملناه كان بمثابة فيتو لإبداء اعتراضي وان اللي بيحصل مش عاجبني ".

وتابع الرئيس السيسي:" انا عايز كل حاجة تبقى كويسة وشعبنا يستحق والمهم إننا يكون عندنا القناعة والإرادة لتغيير الأحوال للأفضل".

وفي سياق آخر، أوضح الرئيس السيسي ، أن مصر كانت على حافة الهاوية عام ٢٠١١، وأن سيادته يسعى منذ تولي مهام منصبه عام ٢٠١٤ إلى إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل، إلا أنه يتعين لإتمام ذلك أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض.