قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استشاري تحاليل يكشف: هذه أخطر المنشطات التي لجأ إليها رمضان صبحي.. والسر وراء تشديد العقوبة ضده

رمضان صبحي
رمضان صبحي
أحمد العيسوي

في خضمّ الجدل الكبير الذي أثاره قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف اللاعب رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، برزت آراء خبراء التحاليل الطبية والرياضة لفهم أبعاد القضية من منظور علمي. وتحدث الدكتور عبد الغني الجمل، استشاري التحاليل الطبية، عن خطورة التلاعب بعينات المنشطات وعن طبيعة المواد المحظورة التي يقع فيها بعض لاعبي كرة القدم، مشيرًا إلى أن ملف رمضان صبحي يمثل نموذجًا معقدًا يتداخل فيه الجانب القانوني مع العلمي، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا للمواد المنشطة وآثارها.

لاعبي كرة القدم يميلون إلى هذه المنشطات

ويقول الدكتور الجمل إن المنشطات ليست مجرد أدوية محسّنة للأداء كما يعتقد البعض، بل هي منظومة واسعة تشمل هرمونات ومواد محفزة وأخرى محسنة للكتلة العضلية ومواد تزيد القدرة على التحمل. ويوضح أن لاعبي كرة القدم تحديدًا يميلون إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المنشطات البنائية التي تزيد القوة العضلية، والمنشطات المحفزة التي ترفع معدل اليقظة والتركيز، ومواد تحسين استشفاء العضلات التي تُسرّع التعافي بعد المباريات. ويشير إلى أن هذه المواد قد تمنح اللاعب دفعة بدنية قصيرة المدى، لكنها في النهاية تدمر مسيرته إذا ما ثبت تعاطيها، لأن العقوبات تكون قاسية ولا تستند فقط إلى نوع المادة بل إلى ظروف استخدامها والتلاعب في العينات كما حدث في قضية رمضان صبحي بحسب ما أثبته التحقيق.

آثارها الجانبية خطيرة للغاية

ويؤكد الدكتور الجمل أن بعض اللاعبين قد يلجأون إلى هذه المواد دون إدراك لخطورتها، خاصة المنشطات الهرمونية مثل التستوستيرون ومشتقاته الذي تعاطاه رمضان صبحي، والتي تُعد أبرز أسباب الإيقاف في السنوات الأخيرة. ويشرح أن هذه المواد تعمل على زيادة الكتلة العضلية بشكل غير طبيعي، وتمنح اللاعب قدرة أعلى على التحمل البدني، لكن آثارها الجانبية خطيرة للغاية، بدءًا من اضطرابات الضغط والقلب، مرورًا بضعف الخصوبة، وصولًا إلى التأثير على الكبد والغدد.

ويرى الجمل أن التلاعب في العينة وهو الاتهام الموجّه لرمضان صبحي يُعد من أخطر المخالفات نظرًا لأنه يُظهر نية واضحة لإخفاء مادة محظورة، وهو ما يشدد العقوبة وفق لوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ويضيف أن القضاء الرياضي يتعامل بصرامة مع مثل هذه الحالات، لأن التلاعب لا يُعتبر مجرد خطأ فردي، بل اعتداء مباشر على منظومة مكافحة المنشطات بكاملها.

هذه القضايا تساعد في تعزيز الوعي الطبي

ورغم ذلك يوضح الجمل أن أزمة رمضان صبحي يجب أن تكون رسالة قوية لكل اللاعبين، فالإغراء باستخدام المنشطات لتحقيق تفوق سريع قد يدمّر مستقبل الرياضي بالكامل، ويحوّل سنوات من الكفاح إلى لحظة سقوط واحدة. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن هذه القضايا تساعد في تعزيز الوعي الطبي، وتدفع الاتحادات والأندية إلى تكثيف برامج التوعية للاعبين، حتى لا يقعوا في فخ المواد المحظورة سواء عن قصد أو جهل.

ويختتم الدكتور عبد الغني الجمل تحليله بالتأكيد على أن كرة القدم لعبة تعتمد على الجهد والالتزام والانضباط، وأن أي محاولة للحصول على ميزة غير مشروعة لا تُفسد العدالة فقط، بل تحرم اللاعب من قيمة الإنجاز الحقيقي، موضحًا أن الحل يكمن في الوقاية والتوعية، وليس في البحث عن ثغرات قانونية للهروب من العقوبة.

رمضان صبحي كرة القدم التستوستيرون قضية المحكمة الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الزوجات الحكيمات

أمين الإفتاء: التغافل عن أخطاء الزوج منهج ذكي تلجأ له النساء الحكيمات

سلوكيات المتحرشين

أستاذ طب نفسي يفسر سلوكيات المتحرشين بالأطفال وأنواعهم النفسية

الدكتور محمد المهدي

عالم أزهري يوضح العلامات المبكرة لتحرش الأطفال وطرق المراقبة والوقاية

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد