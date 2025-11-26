ليس فيروس ماربورج.. جمال شعبان يحسم الجدل بشأن الشائعات المنتشرة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل بيت اليوم به شخص يعاني من ارتفاع في درجات الحرراة، ويعاني من تكسير في العظام ويكون معها كحة، والكثير من المواطنين في حالة قلق.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هذا الدور في الأطفال والكبار، وأن هؤلاء الأطفال عندما يذهبون للمدارس يتم الحصول على إجازة.

فيروس ماربورج

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين في قلق لآنهم يعتقدون أن هناك موجة جديدة من الفيروس الجديد، والبعض الآخر يعتقد أن هذا فيروس ماربورج، لكن بشكل عام لا يوجد فيروس جديد.

وأشار إلى أنه بعد التواصل مع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، قال إن هذا التوقيت من كل عام تنتشر الأمراض التنفسية، لكن لا يوجد فيروس جديد منتشر خلال هذه الفترة كما يعتقد البعض، أو ما ينشر من شائعات.



