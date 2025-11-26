مستشار الرئيس للصحة: فيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشارا

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية تظهر وتتطور كل موسم شتوي، مشيرًا إلى أن فيروس الإنفلونزا "أ" يعد الأكثر انتشارًا.

وأوضح عوض تاج الدين، خلال لقاءه عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن درجة أعراض الإصابة تختلف من شخص لآخر، وتتراوح شدتها حسب المناعة الفردية لكل مريض.

وأشار عوض تاج الدين، إلى أن التطعيم السنوي للإنفلونزا يتغير من عام لآخر لمواجهة الفيروسات الجديدة، مؤكّدًا أن الفيروسات التنفسية كثيرة وتشترك في معظم أعراضها، من بينها "أتش وأن أن وأن" و"أتش تو أن سري"، الأكثر انتشارًا في الفترة الحالية.

وشدد الدكتور عوض تاج الدين، على أن تغير الفصول وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة في أوقات متقاربة يسهم في زيادة انتشار هذه الفيروسات.