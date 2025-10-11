محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب على طريقته الخاصة

شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص زيدان على تهنئة الهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده، وكتب عبر خاصية الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا ملك”.

وكان قد أثار النجم محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قلق متابعيه بعد إعلانه إصابته بفيروس في الرئة أثناء وجوده في الدنمارك، نتيجة لتغير الأحوال الجوية.

وأوضح زيدان في تصريحاته أنه شعر بتدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد تناوله دواءً غير مناسب، مما أدى إلى تفاقم الأعراض ودخوله المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وقد تمكن الأطباء من السيطرة على حالته واستقرت صحته لاحقًا.

وطمأن اللاعب السابق محمد زيدان، جمهوره، على حالته الصحية؛ بعد نشره لصورته في أثناء تواجده في المستشفى.

وكتب زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: "شكرًا لكم جميعا.. بشكر كل الناس اللي سألوا عني.. وأنا الحمد لله بقيت أحسن.. وربنا يحفظكم جميعاً".