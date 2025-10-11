قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوار خاص| الزراعة: اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح للخبز المدعم.. وتجربة مصر فى زراعة الأرز يحتذى بها عالميا.. وانخفاض تدريجي لأسعار الطماطم
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب على طريقته الخاصة

عمرو دياب ومحمد زيدان
عمرو دياب ومحمد زيدان
سارة عبد الله

شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص زيدان على تهنئة الهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده، وكتب عبر خاصية الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا ملك”.

وكان قد أثار النجم محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قلق متابعيه بعد إعلانه إصابته بفيروس في الرئة أثناء وجوده في الدنمارك، نتيجة لتغير الأحوال الجوية.

وأوضح زيدان في تصريحاته أنه شعر بتدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد تناوله دواءً غير مناسب، مما أدى إلى تفاقم الأعراض ودخوله المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وقد تمكن الأطباء من السيطرة على حالته واستقرت صحته لاحقًا.

وطمأن اللاعب السابق محمد زيدان، جمهوره، على حالته الصحية؛ بعد نشره لصورته في أثناء تواجده في المستشفى.

وكتب زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: "شكرًا لكم جميعا.. بشكر كل الناس اللي سألوا عني.. وأنا الحمد لله بقيت أحسن.. وربنا يحفظكم جميعاً".

محمد زيدان عمرو دياب الهضبة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

ترشيحاتنا

نقابة الأطباء بكفر الشيخ

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ

ختام فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي الاول للهوكي بمشاركة 12 فريق

ختام فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي الأول للهوكي بمشاركة 12 فريقا

افتتاح مجمع مواقف قفط

باستثمارات 6 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد