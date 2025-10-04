بقيت أحسن.. محمد زيدان يطمئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن اللاعب السابق محمد زيدان، جمهوره، على حالته الصحية؛ بعد نشره لصورته في أثناء تواجده في المستشفى.

وكتب زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: "شكرًا لكم جميعا.. بشكر كل الناس اللي سألوا عني.. وأنا الحمد لله بقيت أحسن.. وربنا يحفظكم جميعاً".

محمد زيدان يتعرض لوعكة صحية

أثار محمد زيدان، نجم الكرة المصرية السابق، حالة من القلق بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر زيدان عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام، صورته من داخل المستشفى مرتديا قناع التنفس.

على جانب آخر، سبق وأعلن محمد زيدان اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي عام 2016؛ بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وكانت آخر محطات زيدان الكروية، رفقة فريق الإنتاج الحربي، بعدما انضم إليه عقب تجربة لم يكتب لها النجاح في الدوري الإماراتي رفقة فريق بني ياس.