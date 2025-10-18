قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيهاب الخطيب ينتقد الزمالك بسبب الصفقات الأجنبية .. تفاصيل

باسنتي ناجي

هاجم الناقد إيهاب الخطيب إدارة نادي الزمالك بسبب الصفقات الجديدة له.

وقال إيهاب الخطيب عبر تصريحات إذاعيه: “الزمالك يمتلك حاليا أكبر عدد من الأجانب في الدوري المصري كله وبيدفعلهم بالدولار ويرجع يشتكي مفيش فلوس ”.

ووجه وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لـ مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب مستقبل نجم الفريق حسام عبدالمجيد وارتباط اسمه بالانتقال لـ النادي الأهلي.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي لو بيفكر في ضم حسام عبدالمجيد فده من حقه، لكن هو فاضله سنة ونصف يعني هو في إيد نادي الزمالك والمفروض يلحق يجددله أو يسوقه بدل ما يمشي مجاناً».

وأضاف: «لنا عبرة في موضوع زيزو، فضل مجلس الزمالك سايبه ومجددتلوش بدري، وفي الآخر راح للحته اللي انت مش عايزة يروحها».

وتابع: «مشكلة نادي الزمالك إنه بيفكر في المنافس، المفروض يفكر في نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويشوف الأمور اللي لازم تظبطها عشان تنجح واشتغل عليها».

وأتم وائل القباني تصريحاته قائلًا: «أنا على يقين إن حسام عبدالمجيد لو شاف الأمور فيها تحسن وخد الفلوس اللي هو عايزها هيقعد في الزمالك مش هيمشي».

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

