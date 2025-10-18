إيهاب الخطيب ينتقد الزمالك بسبب الصفقات الأجنبية .. تفاصيل

هاجم الناقد إيهاب الخطيب إدارة نادي الزمالك بسبب الصفقات الجديدة له.

وقال إيهاب الخطيب عبر تصريحات إذاعيه: “الزمالك يمتلك حاليا أكبر عدد من الأجانب في الدوري المصري كله وبيدفعلهم بالدولار ويرجع يشتكي مفيش فلوس ”.

ووجه وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لـ مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب مستقبل نجم الفريق حسام عبدالمجيد وارتباط اسمه بالانتقال لـ النادي الأهلي.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي لو بيفكر في ضم حسام عبدالمجيد فده من حقه، لكن هو فاضله سنة ونصف يعني هو في إيد نادي الزمالك والمفروض يلحق يجددله أو يسوقه بدل ما يمشي مجاناً».

وأضاف: «لنا عبرة في موضوع زيزو، فضل مجلس الزمالك سايبه ومجددتلوش بدري، وفي الآخر راح للحته اللي انت مش عايزة يروحها».

وتابع: «مشكلة نادي الزمالك إنه بيفكر في المنافس، المفروض يفكر في نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويشوف الأمور اللي لازم تظبطها عشان تنجح واشتغل عليها».

وأتم وائل القباني تصريحاته قائلًا: «أنا على يقين إن حسام عبدالمجيد لو شاف الأمور فيها تحسن وخد الفلوس اللي هو عايزها هيقعد في الزمالك مش هيمشي».