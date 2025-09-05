إيهاب الخطيب: إقالة ريبيرو جاءت في الوقت المناسب لمصلحة الأهلي

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، عن تفاصيل الإطاحة بالمدير الفني للنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب: "مفيش أكليشهات في قصة المدرب في النادي الأهلي، والأهلي تعامل بمبدأ المصلحة العامة للنادي، وريبيرو بعد كأس العالم تم منحه فرصة أخرى لرؤسته بشكل أفضل، ولكن مباراة بيراميدز الأهلي ليم يقدم أداء فيها أو نتيجة وبالتالي قرار إقالة ريبيرو جاء في الوقت المناسب".

وأضاف: "الاهلي في عهد محمود الخطيب حقق بطولات كثيرة، رغم تغييره 8 مدربين في عهده، وأن أسطورة أن الأهلي مش بيمشي مدرب في نص الموسم حدثت حالة ريبيرو بأنها جاءت في ا لوقت المناسب وفقا للمصلحة العامة للنادي".