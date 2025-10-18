جنا السيوفي تتأهل لنصف النهائي ببطولة بوستن للاسكواش

تأهلت البطلة المصرية جنا السيوفي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بوستن للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى , 15 ألف دولار.

وفازت جنا السويفي على نظيرتها الهندية آنهات سينج، في الدور ربع النهائي، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 11-9، 6-11، 3-11، 11-5.

وخسرت نادين شاهين أمام سين يوك لاعبة هونج كونج، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-13، 11-6، 11-5.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 4 لاعبات من مصر وهن: نادين شاهين، جنا السويفي، زينة زين، وملك طه.