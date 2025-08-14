زياد السيسي: قررت ترك الهندسة والسير خلف حلمي في رياضة السلاح

حل لاعب السلاح زياد السيسي ولاعبة الإسكواش نوران جوهر، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال زياد السيسي:" بعد الانتهاء من الدراسات العليا في الهندسة كان لدي حلم الذهاب للأولمبياد برياضة السلاح ".

وتابع زياد السيسي:" كان حلم والدي إني أكون في الأولمبياد أجيب دالية اولمبية ".



واكمل زياد السيسي:" قررت ترك الهندسة والتركيز مع رياضة السلاح وأسير خلف حلمي ".

وتابع زياد السيسي:" كنت في الولايات المتحدة الامريكية بمنحة دراسية وكنت اول مصري يحصل على منحة دراسية بأمريكا ".

وأكمل زياد السيسي:" قررت أركز في السلاح عشان أوصل لحلمي".