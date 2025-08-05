شيرين ضيفة منى الشاذلي.. الجمعة

تحل الفنانة الكبيرة شيرين ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

وتكشف شيرين خلال اللقاء أسرار وكواليس خاصة عن رحلتها الفنية الممتدة وكيف اقتحمت مجال الفن وأهم التحديات التي واجهتها طوال مسيرتها.

وتتطرق إلى الأعمال التى شاركت بطولتها مع الزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أن فيلم بخيت وعديلة كان نقطة تحول في مسرتها، كما تتحدث عن حادث غريب تعرضت له كانت مهددة بسببه بعدم الوقوف على قدميها مرة أخرى، وتشير إلى أنها كانت تتنقل بكرسي متحرك خلال تصوير عدد من اعمالها

وتتحدث شيرين عن اسمها الحقيقي “أشجان” وكيف كانت تكره هذا الاسم وتريد تغييره فى بداية دخولها عالم الفن وسبب رفض والدها فى البداية ومن اختار اسمها الفني “شيرين”.



