فن وثقافة

أحمد فؤاد سليم يكشف تفاصيل وأسرار حياته الشخصية في حلقة مع منى الشاذلي

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
أحمد إبراهيم

يحل الفنان أحمد فؤاد سليم ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الخميس من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة "ON". 

وخلال الحلقة يحكي فؤاد سليم كواليس خاصة عن مشاركته في حرب أكتوبر وتفاصيل أعظم نصر عسكري في تاريخ مصر والسنوات التي قضاها في صفوف القوات المسلحة منذ حرب الاستنزاف وحتى النصر. 

ويتطرق الفنان الكبير إلى مسيرته الفنية الممتدة وأهم الأعمال التي شارك فيها، وسر تميزه في الفويس أوفر واستخدام صوته فى عدد من الحملات والمبادرات والاعلانات. 

من ناحية أخرى قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم إن العلاقة بين الموهبة والثقافة لا يمكن حسمها على نحو قاطع، مضيفًا: "لا أستطيع أن أقول إن الموهبة تسبق الثقافة أو العكس، فالأمر يعود إلى التوجه العام للشخص".

وأوضح سليم، خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قراءته للشعر جاءت متأثرة بزملائه الشعراء الذين عاصرهم في تلك المرحلة، قائلاً: "كنت أحاول كتابة الشعر، وإن لم أكن بمستوى الشعراء الحقيقيين، إلا أن التجربة رسّخت بداخلي التذوق الشعري، وأصبح الوزن والقافية جزءًا من وجداني".

وأضاف: "نشأنا على سماع أم كلثوم وهي تغني بالفصحى، وكذلك محمد عبد الوهاب، وكان ذلك زمنًا مختلفًا تمامًا عن الآن، حيث باتت الأغاني تميل إلى الطابع الحلمنتيشي، للأسف".

وعن تجربته العسكرية خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، قال سليم: "هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا بداخلي، الجيش، في الحقيقة، شكّل جزءًا أساسيًا من تربيتي وثقافتي الأخرى، فقد قضيت فيه ست سنوات، من عام 1968 حتى عام 1974، قبل التحاقي بمعهد التمثيل".

وأكد أن الجيش غيّر مجرى حياته، مضيفًا: "تعلمت في الجيش النظام، وترتيب الوقت، وإدراك قيمة الزمن، بالإضافة إلى بناء بدني وعقلي وثقافي، ومعرفة خبايا الآخر وعداوة المحيطين بك. قبل الجيش كنت إنسانًا بلا اتجاه، أما بعده، فأصبح لي هدف وملامح واضحة للحياة".

وتتضمن حلقة الشاذلي مع فؤاد سليم فقرة أخرى مع الزوجين زياد السيسي أول عربي وأفريقي يصنف كرقم  في لعبة سلاح السيف وزوجته لاعبة الاسكواش نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا.

الفنان أحمد فؤاد سليم أحمد فؤاد سليم منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي أعمال أحمد فؤاد سليم

