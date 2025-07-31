دوبلاج وكارتون.. مواهب صاعدة من معهد الفنون المسرحية في معكم منى الشاذلي

حل الفنان أشرف زكي ومجموعة من مواهب المعهد العالي للفنون المسرحية، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت الفنانة الشابة إيما عاطف:"أنا حبيت التمثيل أوي لما شفت فيلم لالا لاند في السينما وبعد كده قدمت في المعهد".

ومن جانبها قالت آية خلف :" انا بشتغل في الدوبلاج خاصة دوبلاج الكارتون وقررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ".

واستعرض مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية مواهبهم في التمثيل والالقاء .

وتدور احداث الحلقة عن مشروع تخرج مجموعة من الطلاب لرواية إغريقية تحت عنوان ، ماذا لو الستات حكموا العالم ".

