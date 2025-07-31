منى الشاذلي ممازحة أشرف زكي: شايف إن الستات لازم يحكموا العالم؟ ورد ساخر من الأخير

حل الفنان أشرف زكي ومجموعة من مواهب المعهد العالي للفنون المسرحية، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وتدور أحداث الحلقة عن مشروع تخرج مجموعة من الطلاب لرواية إغريقية تحت عنوان ، "ماذا لو الستات حكموا العالم ".

وقالت الإعلامية منى الشاذلي:" آخر دفعة من معهد الفنون المسرحية عملوا الرواية الإغريقية دي وأضافوا لها موسيقى وأشعار جديدة ".



ووجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالا طريفا للفنان أشرف زكي، قائلة:" انت شايف إن الستات لازم يحكموا العالم"، ورد اشرف زكي :" مش شايف هما بيحكموا أساسا ".

