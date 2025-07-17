استقبال حار من الجمهور.. مشيرة إسماعيل تبكي فور دخولها ستوديو معكم منى الشاذلي

حلت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

واستقبل جمهور منى الشاذلي، الفنانة مشيرة إسماعيل بحفاوة كبيرة .

ودخلت مشيرة إسماعيل في نوبة بكاء بسبب استقبال جمهور منى الشاذلي الحار لها .



وقالت منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل اسم لنجمة كبيرة قليلة الظهور الإعلامي وتاريخ مشيرة إسماعيل كبير وهي أحد الأعمدة الرئيسية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".

وتابعت منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل كانت الألفا في أشهر العروض الاستعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".

