استقبال حار من الجمهور.. مشيرة إسماعيل تبكي فور دخولها ستوديو معكم منى الشاذلي

حلت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".
واستقبل جمهور منى الشاذلي، الفنانة مشيرة إسماعيل بحفاوة كبيرة .
ودخلت مشيرة إسماعيل في نوبة بكاء بسبب استقبال جمهور منى الشاذلي الحار لها .
وقالت منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل اسم لنجمة كبيرة قليلة الظهور الإعلامي وتاريخ مشيرة إسماعيل كبير وهي أحد الأعمدة الرئيسية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".
وتابعت منى الشاذلي:" مشيرة إسماعيل كانت الألفا في أشهر العروض الاستعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية ".