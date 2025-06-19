مشيرة إسماعيل: تصويري الأول لمسرحية «العيال كبرت» مازالت بحوزة صفاء أبوالسعود|فيديو

قالت الفنانة مشيرة إسماعيل إن النسخة التي شاركت في تصويرها من مسرحية "العيال كبرت" لا تزال محفوظة لدى الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، مؤكدة أنها لم تُعرض حتى الآن.



وأشارت إسماعيل خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"إلى عمق الصداقة التي تجمعها بصفاء أبو السعود، والتي تعود إلى الطفولة، حيث ظهرتا معًا في برامج الأطفال، لافتة إلى أن علاقتهما بدأت منذ مشاركتهما في برنامج "ماما سميحة".



وأضافت:"صفاء عشرة عمري، واستضافتني في برنامجها رغم إنني لا أظهر كثيرًا إعلاميًا، لكن لا يمكن أن أرفض طلبها".

وأثارت تصريحات إسماعيل فضول المتابعين بشأن النسخة الأصلية من العرض الشهير، والتي لم تُعرض من قبل، وما إذا كانت سترى النور في المستقبل.



