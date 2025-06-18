مشيرة إسماعيل تكشف طقوس عادل إمام قبل العروض المسرحية

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن كواليس استعدادات النجم عادل إمام قبل عروضه المسرحية، مؤكدة أنه كان يتمتع بروح مرحة وثقة عالية، وينأى تمامًا عن التوتر أو القلق قبل صعوده على خشبة المسرح.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن الزعيم كان يحرص على التواجد في المسرح قبل موعد بدء العرض بساعتين كاملتين، للاطمئنان بنفسه على كافة الأمور الفنية والتنظيمية.





وأضافت: "عادل إمام عمره ما كان بيتوتر قبل العرض، كان بيعدي على الكواليس وهو بيضحك وبيهزر، دايمًا مبتسم وبيهدي الكل"، مشيرة إلى أن هذه الروح الإيجابية كانت تنعكس على جميع العاملين بالمسرح وتمنحهم دفعة قوية قبل بدء العرض.



