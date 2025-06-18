مشيرة إسماعيل: أجواء حميمية وذكريات إنسانية بين فريق مسرح عادل إمام

سلطت الفنانة مشيرة إسماعيل الضوء على الأجواء العائلية التي كانت تسود كواليس العروض المسرحية التي كان يشارك فيها النجم عادل إمام، مؤكدة أن الفريق كان يعيش لحظات دافئة ومليئة بالود قبل انطلاق كل عرض.



وأشارت إلى أن طقوس ما قبل العرض كانت تتضمن تجمعات في غرف الفنانين، حيث قالت: "كنا بنتجمع أوقات في غرفتي أو غرفة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أو الفنان الراحل مصطفى متولي، نشرب قهوة ونتبادل الأحاديث والضحك، قبل ما يرجع كل واحد لغرفته يكمل استعداداته من ملابس ومكياج".

وأكدت مشيرة أن تلك الذكريات ما زالت محفورة في وجدانها، وتُظهر الجانب الإنساني الملهم في شخصية عادل إمام، الذي كان دائمًا مصدر طاقة إيجابية وحماس للفريق، مشددة على أن الزعيم كان نموذجًا للاحتراف والالتزام والعمل بروح الفريق.



