مشيرة إسماعيل تكشف كواليس استبعادها من النسخة النهائية لمسرحية العيال كبرت

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل مشاركتها في البروفات والتصوير الأولي لمسرحية "العيال كبرت"، مشيرة إلى أنها كانت ضمن الفريق الأساسي للعمل منذ انطلاقه على خشبة المسرح.



وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أوضحت إسماعيل أنها شاركت في تصوير المسرحية للعرض التليفزيوني، إلا أن هذا التسجيل لم يُعرض نتيجة خروج بعض الأبطال عن النص، ما دفع فريق العمل لإعادة التصوير لاحقًا.

وأضافت أنها غادرت القاهرة إلى دبي في اليوم التالي لتصوير فيلم "الحفيد" ومسلسل "أم العروسة"، وتلقت اتصالًا من فريق المسرحية يطلب منها العودة للمشاركة في إعادة التصوير، لكنها اعتذرت بسبب ارتباطها المسبق بتلك الأعمال، وهو ما حال دون ظهورها في النسخة النهائية من المسرحية.

وأشارت إلى أن الفنانة نادية شكري هي من تولّت الدور بدلًا منها في النسخة التي تم عرضها لاحقًا.

