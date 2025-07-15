مشيرة إسماعيل ضيفة منى الشاذلي.. الخميس

تحل الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل ضيفة على برنامح “معكم" مع منى الشاذلي، والمذاع عبر قناة “أون”، يوم الخميس.

ومن المقرر أن تظهر برفقة الفنانة مشيرة إسماعيل، ابنتها مشيرة علي الحجار لأول مرة.

كشفت الفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل كواليس الصلح بينها وبين الفنانة الشابة آية سماحة بعد أن هاجمتها الأخيرة بسبب إبلاغها عن عيادة بيطرية تم إغلاقها فى العمارة التى تسكن فيها.

وحرصت الفنانة الشابة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا حدث منها.

وقالت مشيرة إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الستات” مع الإعلامية سهير جودة، إنها سعيدة بزيارة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان كريم فهمي وآية سماحة لها بشكل كبير، حتى بادرت آية بالصلح وبالفعل انتهت الأزمة.

وإكدت مشيرة إسماعيل أنها مستاءة من كمية الهجوم الذى تعرضت له بعد أن أبلغت عن عيادة بيطرية افتتحت فى نفس العقار الذى تسكن فيه، معلقة: “مينفعش أكون ساكنة فى بيت وبفتح باب الشقة ألاقي كلب أو حمار قدامي.. دى عمارة سكنية مش تجارية”.