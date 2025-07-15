العرض الأول لفيلم اغتراب للمخرج مهدي هميلي بمهرجان لوكارنو السينمائي

يشهد الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي عرضه العالمي الأول في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا (6 - 16 أغسطس) في برنامج فيوري كونكورسو الذي يُمثل مختبرًا لمزج جميع الأنواع الفنية وأشكال السرد المتنوعة.

تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب. وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا. تُعد هذه المشاركة الثانية لهميلي بالمهرجان، بعد مشاركة فيلمه الروائي الطويل الأول أطياف بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74.

تلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورغ، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي. الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركات الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس) وتارانتولا (لوكسمبورغ) وفولت فيلم (فرنسا).

شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي. الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم. عن المخرج: مهدي هميلي ممخرج وكاتب ومنتج تونسي، عُرف بأفلامه الجريئة والمُلفتة التي نالت إشادة واسعة على الصعيد الدولي. في فرنسا، أخرج ثلاثية بالأبيض والأسود نالت استحسان النقاد، تناولت مواضيع الحب والاغتراب، وهي: لحظة، وليلة، وليلة بدر.

أخرج وشارك في إنتاج فيلم أطياف، الذي عُرض لأول مرة عالميًا في الدورة الـ74 من مهرجان لوكارنو السينمائي، وحظي بإشادة واسعة وفاز بعدة جوائز، منها: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضل مخرج في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كولكاتا السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان Plurielles بفرنسا. وقد تم عرض الفيلم تجاريًا في كل من تونس وفرنسا ولوكسمبورغ، ثم اقتنته منصات كبرى مثل نتفليكس وأبل تي في و أمازون برايم فيديو وكانال+ VOD.

أما فيلمه الأحدث "اغتراب"، والذي تم اختياره رسميًا في الدورة الـ78 من مهرجان لوكارنو السينمائي، فقد تميّز سابقًا من خلال مشاركته في La Fabrique Cinéma بالدورة 72 من مهرجان كان السينمائي، وفاز بعدة جوائز تطوير من بينها جائزة سيناريو CineGouna في مهرجان الجونة السينمائي، مما يؤكد على فرادة صوت هميلي السينمائي. كما شارك مهدي هميلي كعضو لجنة تحكيم ومستشار ومرشد في مهرجانات عديدة في أوروبا والعالم العربي، من ضمنها مهرجان عمّان السينمائي الدولي. وهو خريج Torino Film Lab المرموق، وبرنامج Global Media Makers التابع لـFilm Independent، ويعمل كذلك كمشرف عام على مسلسل ALL ABOUT ADAM المقتبس من قصة حقيقية، والذي يحظى بدعم مختبر المسلسلات التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام. كأحد الوجوه البارزة في الموجة الجديدة للسينما التونسية، يواصل مهدي هميلي تقديم أعمال جريئة تترك صدىً عالميًا.