أشرف زكي ومواهب المعهد العالي للفنون المسرحية ضيوف معكم منى الشاذلي.. الخميس

يحل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة عدد من خريجى المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك يوم الخميس المقبل ضمن حلقات برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة أون.

وخلال اللقاء يتحدث نقيب الممثلين وخريجو المعهد عن مشروع تخرج الدفعة الرابعة النص المسرحي "ألا ترون أن الوقت قد حان .. لكي يحكم النساء هذا العالم" المأخوذ عن النص المسرحى الاغريقى القديم "برلمان النساء".

ويكشف أشرف زكي سبب موافقته على الإشراف على مشروع تخرج هؤلاء الطلاب لاقتناعه بموهبتهم وايمانا بدوره لدعم شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.

كما يتحدث نقيب الممثلين عن قراره الذي أثار جدلا واسعا بشأن منع التيك توكرز من الاشتراك في الأعمال الفنية، مشيرا إلى انه ليس ضد أي موهبة ولكن المسألة وفقا لوجهة نظره تحتاج إلى تنظيم.