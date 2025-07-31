أشرف زكي يشارك في مراسم جنازة لطفي لبيب

شارك الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اليوم الخميس، في مراسم وداع وتشييع جثمان الفنان الكبير لطفي لبيب، والتي أُقيمت بكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة ومحبي الفنان الراحل.

وحرص الدكتور أشرف زكي علي الحضور بصحبة عدد كبير من القيادات من بينهم وزير الثقافة والفنان محمود حميدة وحمزة العيلي والأب بطرس دانيال وشريف منير وبشري وآخرين على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

وكانت كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة قد شهدت ظهر اليوم مراسم الجنازة، وسط حضور لافت من أبناء الوسط الفني والثقافي، وعدد من القيادات الدينية والعامة.

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء اليوم الخميس، في نفس الكنيسة، بدءًا من الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل استقبال المعزين يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.