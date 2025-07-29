في مقدمتهم السقا وأشرف زكي.. نجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال.. شاهد

شيّع عدد كبير من نجوم الوسط الفني ظهر اليوم، شقيق المخرج خالد جلال من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد أن وافته المنية مساء أمس.

وشهدت جنازة شقيق المخرج خالد جلال، حضور عدد من الفنانين في مقدمتهم: أحمد السقا، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رياض ، ونضال شافعي ، فتوح أحمد، محسن منصور، ومنير مكرم، وأشرف طلبة، وأحمد صيام، إلى جانب عدد من أصدقاء الفقيد وأفراد أسرته.



وفاة شقيق خالد جلال

أعلن الفنان محمد سراج، وفاة شقيق المخرج خالد جلال، اليوم الإثنين.

وكتب محمد سراج عبر حسابه على “فيس بوك”: «البقاء والدوام لله في وفاة الأستاذ حسن.. شقيق المخرج خالد جلال».