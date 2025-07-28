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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس الأوبرا ينعى شقيق المخرج خالد جلال

الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية
الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين، “حسن جلال” شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، في نعيه: “أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان”.

وفاة شقيق خالد جلال 

أعلن الفنان محمد سراج، وفاة شقيق المخرج خالد جلال، اليوم الإثنين.

وكتب محمد سراج عبر حسابه على “فيس بوك”: «البقاء والدوام لله في وفاة الأستاذ حسن.. شقيق المخرج خالد جلال». 

جنازة شقيق خالد جلال

أعلنت أسرة المخرج خالد جلال، تفاصيل جنازة شقيقه الذي وافته المنية عصر اليوم الإثنين 28 يوليو. 

وتشيع جنازة شقيق المخرج خالد جلال، بعد ظهر غد الثلاثاء، 29 يوليو، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

علاء عبد السلام الدكتور علاء عبد السلام الأوبرا دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية خالد جلال

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