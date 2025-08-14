اتقدمت لها من غير ما أقولها.. كواليس قصة حب زياد السيسي ونوران جوهر

حل لاعب السلاح زياد السيسي ولاعبة الإسكواش نوران جوهر، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشف زياد السيسي ونوران جوهر كواليس ارتباطهما ، وقال زياد السيسي:" إحنا اتعرفنا على بعض في وقت انتشار فيروس كورونا ".

ومن جانبها قالت نوران جوهر:" زياد بدأ يتكلم معايا أونلاين لانه كان في أمريكا في وقت فيروس كورونا ".

وتابعت :" قصة الحب بيننا بدأت أونلاين ".

ومن جانبه تابع زياد السيسي :" لما قررت أتقدم لنوران كلمت مامتها عشان أتقدم وقلت لمامتها متقولهاش إني نازل وقررت أتقدم ليها من غير ما أقولها".

