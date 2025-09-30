موجود من 20 سنة .. أول تعليق لرئيس صحة النواب على أزمة فيروس HFMD .. خاص

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، ، إن الفيروس الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة وأصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأنه، موجود منذ أكثر من عشرين عامًا ويُعرف بفيروس "الفم واليد"، مؤكدًا أنه ليس فيروسًا جديدًا ولا يمثل خطورة.

وأوضح حاتم في تصريح خاص لصدي البلد أن هذا الفيروس يظهر عادة مع تغير الفصول، ويصيب الأطفال بأعراض خفيفة مثل الحرارة البسيطة أو الطفح الجلدي، مشيرًا إلى أن الطفل غالبًا ما يشفى من تلقاء نفسه خلال يوم أو يومين على الأكثر، وقد يحتاج فقط إلى قسط من الراحة.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أنه لا توجد أي مبررات للقلق أو فرض حظر تجوال أو غلق المدارس، لافتًا إلى أن الفيروس معروف للأطباء منذ عقود طويلة، وأن التعامل معه يكون بإجراءات بسيطة مثل الراحة والنظافة الشخصية.