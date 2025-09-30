بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD

أثار ظهور فيروسHFMD في إحدى مدارس المريوطية حالة كبيرة من القلق بين أولياء الأمور.. فما هي أعراضه؟

يعد فيروسHFMD من الأمراض البسيطة إذا تم اكتشافها وعلاجها في البداية.

أعراض فيروسHFMD

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أعراض فيروسHFMD

قد يسبب مرض اليد والقدم والفم كل الأعراض التالية أو بعضها فقط. وتشتمل على ما يلي:

الحمى.

التهاب الحلق.

الشعور بالإعياء.

آفات مؤلمة تشبه البثور على اللسان واللثة والخدين من الداخل.



طفح جلدي أحمر اللون على راحتي اليد وباطني القدم وفي بعض الأحيان على الأليتين ولا يثير هذا الطفح الجلدي الحكة، لكنه يسبب ظهور البثور في بعض الأحيان وقد يظهر الطفح الجلدي باللون الأحمر أو الأبيض أو الرمادي أو يظهر فقط على شكل نتوءات صغيرة، وذلك على حسب لون الجلد.



التهيج عند الرضع والأطفال الصغار.



فقدان الشهية.



طفح على اليد ناتج عن مرض اليد والقدم والفم

مرض اليد والقدم والفم على اليد

غالبًا ما يتسبب داء اليد والقدم والفم في ظهور طفح جلدي من الآفات المؤلمة الشبيهة بالبثور على راحة اليد. ويتباين مظهر الطّفح الجلدي باختلاف لون البشرة.

مدة المرض

تتراوح الفترة المعتادة من وقت العدوى الأولية وحتى ظهور الأعراض (فترة الحضانة) من 3 إلى 6 أيام وقد يصاب الأطفال بالحمى والتهاب الحلق وقد يفقدون شهيتهم ولا يشعرون بأنهم بصحة جيدة في بعض الأحيان.

بعد يوم أو يومين من بدء الحمى، قد تظهر تقرحات مؤلمة في مقدمة الفم أو الحلق ويمكن أن يظهر بعدها طفح جلدي على اليدين والقدمين وربما على الأليتين.

قد تشير القروح التي تظهر في الجزء الخلفي من الفم والحلق إلى الإصابة بمرض فيروسي ذي صلة يسمى الذباح الهربسي وتشمل السمات الأخرى للذباح الهربسي ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة، ونوبات تشنجية في بعض الحالات ونادرًا ما تظهر القروح على اليدين أو القدمين أو أجزاء أخرى من الجسم.

متى تزور الطبيب

يكون عادةً داء اليد والقدم والفم مرضًا بسيطًا. ويُسبب عادةً الإصابة بالحمى والأعراض الخفيفة فقط لمدة أيام قليلة.

اتصل بالطبيب إذا كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر، أو إذا كان مصابًا بضعف الجهاز المناعي، أو إذا كان مصابًا بتقرحات الفم أو التهاب الحلق ولا يتمكن من شرب السوائل بسبب الألم واتصل به أيضًا إذا لم تتحسن الأعراض التي تظهر على الطفل بعد مرور 10 أيام .