تنظيم الاتصالات: خدمات إنترنت الأشياء تمتد من السيارات إلى المنازل والأجهزة الكهربائية

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن مصر بدأت اليوم في تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستدخل عبر السيارات الذكية، بما يتيح استخدام تقنيات حديثة تعزز الأمان على الطرق.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن السيارات المزودة بالخدمة ستتمكن من إرسال إشعارات فورية عن السرعة، وفي حال وقوع حادث تتواصل تلقائيًا مع الطوارئ والإسعاف، مما يوفر حماية أكبر للسائقين.

وشدد المهندس محمد إبراهيم، على أن التطبيق سيبدأ بالسيارات، ثم يمتد إلى الأجهزة المنزلية والكهربائية تدريجيًا، لافتًا إلى أن الشركات العالمية المصنعة باتت قادرة على إدخال هذه الخدمة في سياراتها الموجهة للسوق المصري.