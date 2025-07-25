نجمة وادى دجلة نادين الحمامي تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

واصلت نادين الحمامي، المصنفة 93 عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة العالم لناشئي الإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بلاك بول، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في نصف النهائي على منافستهاأناهات ساينغ، المصنفة 54 عالميًا، بنتيجة 3–0، بواقع أشواط: 11–6، 14–12، 12–10، في مباراة استغرقت 47 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل نادين الحمامي إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينه عرفي ، المصنفة الخامسه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 26 يوليو، سعيًا للتتويج باللقب ومواصلة تألقها الدولي.

جدير بالذكر أن بطولة العالم لناشئي الإسكواش 2025 تُعد حدثًا عالميًا بارزًا لفئة تحت 19 سنة، وتُقام في القاهرة بمشاركة قوية من مصر ومختلف دول العالم، في منافسات فردية وجماعية. وتُعد من أهم البطولات في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. تُقام البطولة خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول.