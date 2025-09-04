انطلاق بطولة الجيزة للإسكواش بمركز التنمية الشبابية الجزيرة 2

انطلقت اليوم بطولة الاسكواش بمحافظة الجيزة والتي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش لموسم٢٥-٢٦.



ويستضيف مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" احداث وفاعليات البطولة والتي يشارك بها ١٤١١ لاعبا ولاعبة من ٣١ ناديا.



وتحظي البطولة التي تلعب علي ملاعب الجزيرة "٢" ونادي الصيد بحضور جماهيري كبير وايضاً يتم تغطية البطولة بإشراف وتواجد طاقم طبي كامل من " أطباء - سيارة اسعاف " .

وتقام فاعليات البطولة خلال الفترة من ٤-١٢ سبتمبر الجاري ويشارك فيها الفئات العمرية (٢٣،١٩،١٧،١٥،١٣،١١).

واثني الدكتور عمرو الحداد رئيس مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة "٢" علي استضافه المركز للبطولة وخاصة بعد الانتهاء من تطوير المركز ووجود العديد من ملاعب الاسكواش المؤهلة لاستضافة كبري البطولات التابعة للاتحاد المصري للاسكواش .