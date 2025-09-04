الزمالك يستعيد أحمد ربيع قبل مواجهة المصري

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

وأكد المصدر أن أحمد ربيع أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في ظل إصابته في العضلة الضامة.

وأوضح أن أحمد ربيع سيشارك في التدريبات المقبلة بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا، الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة لمسابقة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.