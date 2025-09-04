وزارة الشباب تُنهي أعمال تطوير وتجديد ملعب مركز شباب «زغلول أبو زيد» ببلطيم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لملعب مركز شباب "زغلول أبو زيد" بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الجهود نحو تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبما يواكب خطة الدولة في الارتقاء بالخدمات الشبابية والرياضية.

وتضمنت أعمال التطوير؛ تغيير النجيل الصناعي بالكامل وفق أحدث المواصفات العالمية، وتجديد الشبك ورفع كفاءة سور الملعب، بجانب إحلال وتجديد كشافات الإنارة والتوصيلات الكهربائية، لضمان إضاءة مناسبة وآمنة خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

كما شملت الأعمال تركيب الإنترلوك حول أرضية الملعب، وتثبيت عوارض الأهداف بشكل هندسي سليم، بما يضمن استدامة الاستخدام ويوفر تجربة رياضية مميزة للشباب والأعضاء.

وشهدت أعمال التسليم حضور لجنة مختصة من الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة، والتي قامت بمراجعة جميع تفاصيل التنفيذ، والتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير الفنية والهندسية، تمهيدًا لاعتماد الملعب وبدء تشغيله لخدمة أبناء المنطقة.

وقد تم التسليم الابتدائي للملعب بعد تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية، بهدف إتاحة بيئة آمنة وجاذبة لممارسة مختلف الأنشطة، وتعظيم دور مراكز الشباب كحاضنة أساسية للنشء والشباب، ومركز إشعاع مجتمعي ورياضي.

ويعكس هذا المشروع التزام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكز الشباب، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في البنية التحتية الشبابية والرياضية، باعتبارها ركيزة رئيسية لبناء الإنسان المصري وصناعة جيل قادر على الإبداع والإنجاز.