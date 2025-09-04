قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تُنهي أعمال تطوير وتجديد ملعب مركز شباب «زغلول أبو زيد» ببلطيم

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لملعب مركز شباب "زغلول أبو زيد" بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الجهود نحو تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبما يواكب خطة الدولة في الارتقاء بالخدمات الشبابية والرياضية.

وتضمنت أعمال التطوير؛ تغيير النجيل الصناعي بالكامل وفق أحدث المواصفات العالمية، وتجديد الشبك ورفع كفاءة سور الملعب، بجانب إحلال وتجديد كشافات الإنارة والتوصيلات الكهربائية، لضمان إضاءة مناسبة وآمنة خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. 

كما شملت الأعمال تركيب الإنترلوك حول أرضية الملعب، وتثبيت عوارض الأهداف بشكل هندسي سليم، بما يضمن استدامة الاستخدام ويوفر تجربة رياضية مميزة للشباب والأعضاء.

وشهدت أعمال التسليم حضور لجنة مختصة من الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة، والتي قامت بمراجعة جميع تفاصيل التنفيذ، والتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير الفنية والهندسية، تمهيدًا لاعتماد الملعب وبدء تشغيله لخدمة أبناء المنطقة.

وقد تم التسليم الابتدائي للملعب بعد تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية، بهدف إتاحة بيئة آمنة وجاذبة لممارسة مختلف الأنشطة، وتعظيم دور مراكز الشباب كحاضنة أساسية للنشء والشباب، ومركز إشعاع مجتمعي ورياضي.

ويعكس هذا المشروع التزام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكز الشباب، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في البنية التحتية الشبابية والرياضية، باعتبارها ركيزة رئيسية لبناء الإنسان المصري وصناعة جيل قادر على الإبداع والإنجاز.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد هيما يوجه رسالة دعم لـ شوبير بعد أزمته الاخيرة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب تُنهي أعمال تطوير وتجديد ملعب مركز شباب «زغلول أبو زيد» ببلطيم

محمد صلاح وعمر مرموش

صلاح ومرموش خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بالصور

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد