قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد هيما يوجه رسالة دعم لـ شوبير بعد أزمته الاخيرة

ابراهيم سعيد هيما
ابراهيم سعيد هيما
ميرنا محمود

وجه ابراهيم سعيد هيما لاعب الأهلي و الزمالك السابق رسالة دعم لكابتن أحمد شوبير بعد أزمتة الاخيرة مع كابتن أحمد حسن و عصام الحضري.

و كتب إبراهيم سعيد هيما عبر فيسبوك:تتفق تختلف مع كابتن احمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي ويمكن أنا اكتر حد اختلفت معاه كتير في اوقات. 


و تابع :بس والله اجدع وأطيب حد تتعامل معاه عن قرب وراجل جدع وابن اصول ومن الشخصيات الجميلة تعرف الشخص وقت الأزمات ووقت الشدة.

 
و أضاف:بشكر الشدة والأزمة من عند ربنا اللي خلتني اعرف ناس رجاله وان الأصول عمرهاماغيرتهم 


اما الاختلاف في الكوره ده طبيعي بالتوفيق يا كابتني فيما هو قادم باذن الله .

وكان قد أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ظهور أحمد حسن وعصام الحضري في مقطع فيديو، اعتبره يحمل إساءة غير مباشرة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يهتم بالألقاب أو الأسماء، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي دعم المنتخب قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.


وأضاف أنه شارك من قبل في المونديال ويتمنى تكرار إنجاز المنتخب أكثر من مرة، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين.

ولفت شوبير الي أن بعض الأشخاص لا يتمنون وصول منتخب مصر إلى كأس العالم حتى يظلوا هم فقط أصحاب الإنجاز السابق.

الهجوم دفع الحضري للرد عبر صفحته على فيسبوك، متهمًا شوبير بإثارة الفتن، ومؤكدًا أن دعمه للمنتخب لا يتغير، داعيًا لعدم الانشغال بالخلافات الجانبية والتركيز على مصلحة الفريق الوطني.

ابراهيم سعيد هيما شوبير ازمه شوبير احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف

هشام مجدي عضو الشيوخ : التنمية والتعليم والصحة على رأس أولوياتي

المستشار مجدي السيد عبد الله البري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن

رسميا.. المستشار مجدي البري يفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن الغربية

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن

ياسر الحفناوي: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي بداية لترسيخ القيم المحمدية

بالصور

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد