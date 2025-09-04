إبراهيم سعيد هيما يوجه رسالة دعم لـ شوبير بعد أزمته الاخيرة

وجه ابراهيم سعيد هيما لاعب الأهلي و الزمالك السابق رسالة دعم لكابتن أحمد شوبير بعد أزمتة الاخيرة مع كابتن أحمد حسن و عصام الحضري.

و كتب إبراهيم سعيد هيما عبر فيسبوك:تتفق تختلف مع كابتن احمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي ويمكن أنا اكتر حد اختلفت معاه كتير في اوقات.



و تابع :بس والله اجدع وأطيب حد تتعامل معاه عن قرب وراجل جدع وابن اصول ومن الشخصيات الجميلة تعرف الشخص وقت الأزمات ووقت الشدة.



و أضاف:بشكر الشدة والأزمة من عند ربنا اللي خلتني اعرف ناس رجاله وان الأصول عمرهاماغيرتهم



اما الاختلاف في الكوره ده طبيعي بالتوفيق يا كابتني فيما هو قادم باذن الله .

وكان قد أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ظهور أحمد حسن وعصام الحضري في مقطع فيديو، اعتبره يحمل إساءة غير مباشرة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يهتم بالألقاب أو الأسماء، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي دعم المنتخب قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



وأضاف أنه شارك من قبل في المونديال ويتمنى تكرار إنجاز المنتخب أكثر من مرة، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين.

ولفت شوبير الي أن بعض الأشخاص لا يتمنون وصول منتخب مصر إلى كأس العالم حتى يظلوا هم فقط أصحاب الإنجاز السابق.

الهجوم دفع الحضري للرد عبر صفحته على فيسبوك، متهمًا شوبير بإثارة الفتن، ومؤكدًا أن دعمه للمنتخب لا يتغير، داعيًا لعدم الانشغال بالخلافات الجانبية والتركيز على مصلحة الفريق الوطني.