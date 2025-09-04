شوبير يكشف مصير الجهاز الفني المؤقت للأهلي حال التعاقد مع مدير فني أجنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي في حال حسم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: «هل جهاز عماد النحاس ممكن يستمر؟ البعض هيقول لي إزاي يعني يا كابتن يستمر؟ أنا معنديش إجابة للسؤال".

وتابع: “بس السؤال الثاني ما هو مصير عادل مصطفى؟ ده راجل كان مستمر مع زد كمدرب، لما انت جايبه للنادي الأهلي هل هيستمر مع الأهلي ولا لما ييجي مدرب أجنبي قد لا يستعين به؟ طيب هل الأهلي يتريث أكثر في موضوع المدرب الأجنبي، أنا بطرح بس بعض التساؤلات”.

وأضاف شوبير: «بصوا عماد النحاس مستحيل يمشي من النادي.. راجل جدع والسنة اللي فاتت عمل الواجب وزيادة وكان له دور رئيسي في فوزك ببطولة الدوري الممتاز وبعدين رجعته مدرب مساعد مع ريبيرو".

واستطرد: «طيب هل ده جهاز مؤقت ولا الأهلي عامل حسابه إن ممكن الجهاز ده يكمل؟ أنا معنديش معلومة خالص ولكن الأهلي عنده لحد يوم 25 نوفمبر هيكون لعب 13 مباراة في الدور الأول وهيكون باقي له 7 مباريات فقط، ولو كان ضمن السبعة الكبار هيلعب 7 كمان، يعني هيكون نص الموسم عدى، وده معناه إن الأهلي بيجري عشان يتعاقد مع مدرب أجنبي جيد بسرعة".