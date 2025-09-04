عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل

كشف الاعلامي خالد الغندور عن رغبة عماد النحاس في عودة أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :كابتن عماد النحاس يرغب في عودة أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية و المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي



ويستعد المارد الاحمر لمواجهة الأهلي، يوم الاحد الموافق 14سبتمبر علي استاد المقاولون العرب، يمتلك خمس نقاط فقط من أربع مباريات في بداية الموسم، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وتعرض لهزيمة، وهو ما زاد من الضغوط على الإدارة للتحرك سريعًا نحو التعاقد مع مدرب أجنبي قادر على إعادة التوازن للفريق.