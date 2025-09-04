لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ظهور أحمد حسن وعصام الحضري في مقطع فيديو، اعتبره يحمل إساءة غير مباشرة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يهتم بالألقاب أو الأسماء، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي دعم المنتخب قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف أنه شارك من قبل في المونديال ويتمنى تكرار إنجاز المنتخب أكثر من مرة، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين.

ولفت شوبير الي أن بعض الأشخاص لا يتمنون وصول منتخب مصر إلى كأس العالم حتى يظلوا هم فقط أصحاب الإنجاز السابق.

الهجوم دفع الحضري للرد عبر صفحته على فيسبوك، متهمًا شوبير بإثارة الفتن، ومؤكدًا أن دعمه للمنتخب لا يتغير، داعيًا لعدم الانشغال بالخلافات الجانبية والتركيز على مصلحة الفريق الوطني.