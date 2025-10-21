سفيرة رومانيا بالقاهرة تشيد بجهود الرئيس السيسي في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ

أشادت سفيرة رومانيا بالقاهرة السفرية اوليفيا تودرين، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسات المصرية في إنجاح قمة السلام بمدينة شرم الشيخ الذي نظمتها مصر حيث تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



جاء ذلك في كلمة للسفيرة ألقتها، مساء اليوم في الاحتفال بيوم القوات المسلحة الرومانية بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر



وأكدت دعم بلادها لتنفيذ وقف إطلاق النار على الفور وبشكل دائم في غزة وبحل الدولتين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة والبدء في إعادة الإعمار، موضحة أن بلادها تلتزم بالسلام وتأمل في تحقيقه في منطقة البحر الأسود ووقف الحرب في أوكرانيا.



وأضافت أنها شاركت أمس في منتدى أسوان حيث أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أهمية أسس السلام والتنمية في السودان والصومال .. مشيرة إلى التزام كلا البلدين برفع العلاقات إلى مستوى أعلى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٢٠ عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.