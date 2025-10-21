قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إدريس يكرم ليلى محمد بطلة الإرادة

ياسر إدريس
ياسر إدريس
حمزة شعيب

قام المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتكريم الطفلة ليلى محمد أحمد، لاعبة الباليه بنادي الشمس تحت 8 سنوات، وذلك بحضور البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة.

وجاء التكريم تقديراً لإصرار اللاعبة الصغيرة على مواصلة تدريبها وممارسة رياضة الباليه رغم معاناتها من مرض السرطان، حيث ضربت مثالاً مشرفاً في الإرادة والعزيمة وحب الحياة.

ووجه المهندس ياسر إدريس التحية إلى ليلى وأسرتها على دعمهم الكبير لها وتشجيعها على ممارسة الرياضة رغم ظروفها الصحية الصعبة، مؤكداً أن ليلى تمثل نموذجاً يحتذى به في الصبر والإصرار والتحدي، مشيراً إلى أن الرياضة ليست فقط وسيلة لتحقيق البطولات، بل هي مدرسة للحياة تغرس قيم الأمل والإرادة في النفوس.

وأضاف إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالنماذج الملهمة التي تظهر أن حب الرياضة يمكن أن يكون دافعاً قوياً لتجاوز الصعاب وتحقيق النجاح في مختلف الظروف، موضحاً أن تكريم ليلى هو رسالة دعم وتشجيع لكل الأطفال وأولياء الأمور للاستمرار في ممارسة الرياضة مهما كانت التحديات.

من جانبها، أعربت أسرة ليلى محمد أحمد عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، ووجهت الشكر إلى اللجنة الأولمبية المصرية على اهتمامها بالمواهب الصغيرة وأصحاب الإرادة القوية، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل حافزاً كبيراً لليلى لمواصلة رحلتها مع العلاج والباليه في الوقت نفسه.

ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية نادي الشمس

