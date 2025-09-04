هتشوفوا حاجة كويسة .. شوبير يكشف تفاصيل مكالمته مع إبراهيم حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مكالمته مع كابتن أبراهيم حسن بشأن رسالته الي الجماهير و منظومة الكرة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :تفاجأت برسالة من إبراهيم حسن قبل أن يحذفها، وبعدها حدث بيننا مكالمة مطولة".



وأضاف: مكالمة إبراهيم حسن،هي رسالة إلى الجماهير ومنظومة الكرة قبل مباراة إثيوبيا في تصفيات المونديال.

وتابع شوبير على لسان إبراهيم حسن: بنحاول قدر الإمكان إننا نكون أمناء في الاختيارات وكل شيء، وهدفنا الوصول إلى كأس العالم، وبعدها تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا ومحتاجين دعم المنظومة بالكامل

و أشار : "نتابع بعض التصريحات المحزنة لكنه ليس وقت الرد، ولازم كلنا نساعد المنتخب ونقف جنبه، وأنا وحسام لو مكناش مدربين للمنتخب كنا أول ناس هتدعمه، وهتشوفوا حاجة كويسة الفترة المقبلة، لأننا اشتغلنا بما يرضي الله".

و أستكمل: علاقتنا مع اللاعبين جيدة وهدفنا إرضاء الجماهير، ونفسي الجماهير تكون موجود في المدرجات لأنهم سلاحنا الوحيد".